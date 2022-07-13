Режиссер Сокуров заявил протест Беглову из-за «разгрома градозащитного движения» в Петербурге

Режиссер и общественный деятель Александр Сокуров написал обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову, в котором выразил протест против «разгона градозащитного движения в городе». Текст накануне, 12 июля, опубликовал телеграм-канал движения «Живой город».

В обращении говорится, что режиссер на днях узнал о «разгроме существовавшей более десяти лет градозащитной «Группы Сокурова», которая была создана в 2010 году при содействии Валентины Матвиенко, на тот момент занимавшей пост главы города.

«Пресечена общественно полезная, очень важная для города работа опытной, компетентной группы градозащитников: Александр Кононов, Юлия Минутина-Лобанова, Александр Карпов, Алексей Ковалев, Анна Капитонова, Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Марголис, Александр Сокуров», — говорится в тексте документа.

Режиссер напомнил, что президент России Владимир Путин «неоднократно обращал внимание местных властей на обязательность совместной работы с общественными организациями».

По мнению автора, чиновники в союзе с заинтересованными лицами, «воспользовавшись сложной военно-политической ситуацией», удалили всех градозащитников из важнейших организаций.

Сокуров выразил протест против произошедшего разгона и подчеркнул: он уверен, что это вызовет негативную реакцию в гражданском обществе и в профессиональной градозащитной среде в России.



Ранее полностью сменилось руководство городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, несмотря на то, что делегаты подписали коллективное обращение об отказе участвовать в выборах, объяснив свое решение грубыми нарушениями закона и устава ВООПИиК.



Кроме того, из совета по сохранению культурного наследия при губернаторе исключили известных градозащитников Александра Марголиса, Юлию Минутину, Александра Кононова и Алексея Ковалева.

