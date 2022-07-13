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    Режиссер Сокуров заявил протест Беглову из-за «разгрома градозащитного движения» в Петербурге

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    Режиссер и общественный деятель Александр Сокуров написал обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову, в котором выразил протест против «разгона градозащитного движения в городе». Текст накануне, 12 июля, опубликовал телеграм-канал движения «Живой город».

    В обращении говорится, что режиссер на днях узнал о «разгроме существовавшей более десяти лет градозащитной «Группы Сокурова», которая была создана в 2010 году при содействии Валентины Матвиенко, на тот момент занимавшей пост главы города.

    «Пресечена общественно полезная, очень важная для города работа опытной, компетентной группы градозащитников: Александр Кононов, Юлия Минутина-Лобанова, Александр Карпов, Алексей Ковалев, Анна Капитонова, Максим Резник, Борис Вишневский, Александр Марголис, Александр Сокуров», — говорится в тексте документа.

    По мнению автора, чиновники в союзе с заинтересованными лицами, «воспользовавшись сложной военно-политической ситуацией», удалили всех градозащитников из важнейших организаций.

    Режиссер напомнил, что президент России Владимир Путин «неоднократно обращал внимание местных властей на обязательность совместной работы с общественными организациями».

    Сокуров выразил протест против произошедшего разгона и подчеркнул: он уверен, что это вызовет негативную реакцию в гражданском обществе и в профессиональной градозащитной среде в России.

    Ранее полностью сменилось руководство городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, несмотря на то, что делегаты подписали коллективное обращение об отказе участвовать в выборах, объяснив свое решение грубыми нарушениями закона и устава ВООПИиК.

    Кроме того, из совета по сохранению культурного наследия при губернаторе исключили известных градозащитников Александра Марголиса, Юлию Минутину, Александра Кононова и Алексея Ковалева.

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    Комментарии 16

    Гриб13 Июл 2022 в 16:08
    Ответ простозлому. Нет возможности официальным путем, хорошо, но что мешает поднять шумиху, собирать подписи, отправить официальное письмо президенту? Кто как не Сокуров может это сделать с надеждой, что хотя бы отношение почетных граждан города, не говоря о простых жителях, к губернатору, станет известно гаранту.
    +0-0
    Pupin13 Июл 2022 в 15:39
    Сокуров молодец, наверное, единственное медийное лицо в масштабах страны, которое пытается защищать город от муравейников на местах исторических зданий. Остальные заняты деланием бабла и развлечениями.
    Власти города с удовольствием принимают чемоданы от застройщиков.
    +0-0
    kolpankolpan13 Июл 2022 в 15:28
    Зачем вы нужны?Толку от вас никакого.И так в городе ничего нельзя.Овощи фрукты только у незаконной торговли.Вместе с бегловым вусех надо.......Одни запреты.
    +0-0
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