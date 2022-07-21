Свалившийся экскаватор выудили из ямы в Купчино краном

К экскаватору, попавшему в ловушку во Фрунзенском районе Петербурга, пришло спасение. Для нелегкой работы понадобилась тяжелая техника.
Как стало известно «Фонтанке», днем 21 июля из ямы у Купчинского сквера на Белградской улице достали свалившийся туда накануне экскаватор. Строительную технику вынимали при помощи крана.
В среду, 20 июля, на участке Белградской улицы, где меняют коммуникации, гусеничный экскаватор Hitachi свалился одной из гусениц в вырытую яму. Технику в затруднительном положении вечером заметили очевидцы.