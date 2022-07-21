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    Свалившийся экскаватор выудили из ямы в Купчино краном

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    К экскаватору, попавшему в ловушку во Фрунзенском районе Петербурга, пришло спасение. Для нелегкой работы понадобилась тяжелая техника.

    Фото: «Фонтанка»
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    Как стало известно «Фонтанке», днем 21 июля из ямы у Купчинского сквера на Белградской улице достали свалившийся туда накануне экскаватор. Строительную технику вынимали при помощи крана.

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    В среду, 20 июля, на участке Белградской улицы, где меняют коммуникации, гусеничный экскаватор Hitachi свалился одной из гусениц в вырытую яму. Технику в затруднительном положении вечером заметили очевидцы.

    Фото: «Фонтанка»

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