Не рой яму другому. Экскаватор провалился под землю в Купчино

Глубокая яма стала непреодолимым препятствием для экскаватора Hitachi, который провалился в неё одной из гусениц. Строительную технику в необычном положении заметили очевидцы.

Землеройную машину, оказавшуюся в углублении, сфотографировали у Купчинского сквера на Белградской улице в Петербурге. Соответствующий снимок появился в группе «ДТП и ЧП» 20 июля.



По данным «Фонтанки», на этом участке проводятся работы по замене коммуникаций. Машинист завалившегося экскаватора выбрался из кабины самостоятельно, он не пострадал.

