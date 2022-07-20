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    Не рой яму другому. Экскаватор провалился под землю в Купчино

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    Глубокая яма стала непреодолимым препятствием для экскаватора Hitachi, который провалился в неё одной из гусениц. Строительную технику в необычном положении заметили очевидцы.

    Землеройную машину, оказавшуюся в углублении, сфотографировали у Купчинского сквера на Белградской улице в Петербурге. Соответствующий снимок появился в группе «ДТП и ЧП» 20 июля.

    По данным «Фонтанки», на этом участке проводятся работы по замене коммуникаций. Машинист завалившегося экскаватора выбрался из кабины самостоятельно, он не пострадал.

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