«Денег стало меньше!» Сбербанк перепугал россиян сбоем в мобильном приложении

Масштабный сбой в работе мобильного приложения Сбербанка привел к необычным эффектам. Многие его клиенты жалуются, что после того, как они смогли зайти в приложение, там отображаются не те суммы на счетах, что должны быть. У кого-то стало заметно меньше денег, у кого-то наоборот.
Петербурженка Лариса сообщила «Фонтанке», что после того, как она днем 21 июля смогла войти в приложение Сбербанка, оказалось, что на ее счете не учтена сумма пенсии, зачисленная несколько дней назад, — около 24 тысяч. У Дениса, другого пользователя Сбербанка, со счета «пропало» пять тысяч рублей. Понятно, что речь, скорее всего, идет о временном сбое, но ощущения не из приятных.
Клиенты главного банка страны шутят: «А можно так с кредитами сделать, чтобы они тоже пропали?»
Читатель «Фонтанки» Фёдор, наоборот, говорит, что у него стало примерно на 20 тысяч рублей больше, чем было утром. У Евгении также стало больше на 500 рублей.
Сбербанк разъясняет, что из-за технического сбоя в базе данных сейчас не учтены некоторые недавние операции по зачислению и снятию денежных средств со счетов. В ближайшее время банк обещает всё исправить.