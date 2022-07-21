«Денег стало меньше!» Сбербанк перепугал россиян сбоем в мобильном приложении

Масштабный сбой в работе мобильного приложения Сбербанка привел к необычным эффектам. Многие его клиенты жалуются, что после того, как они смогли зайти в приложение, там отображаются не те суммы на счетах, что должны быть. У кого-то стало заметно меньше денег, у кого-то наоборот.

Петербурженка Лариса сообщила «Фонтанке», что после того, как она днем 21 июля смогла войти в приложение Сбербанка, оказалось, что на ее счете не учтена сумма пенсии, зачисленная несколько дней назад, — около 24 тысяч. У Дениса, другого пользователя Сбербанка, со счета «пропало» пять тысяч рублей. Понятно, что речь, скорее всего, идет о временном сбое, но ощущения не из приятных.