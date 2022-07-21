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    Как житель Солнечного бросался с ножом на полицию, а потом погиб от пули. «Фонтанка» показывает видео

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    В третьем часу ночи 21 июля 45-летний житель Курортного района Петербурга умер на руках у медиков, которые приехали на вызов полиции. Причиной гибели стало проникающее ранение в грудь. Стрелял 23-летний старший сержант.

    «Фонтанка.ру»

    Как стало известно «Фонтанке», в ночь со среды на четверг в полицию позвонила взволнованная женщина, которая рассказала, что ее пьяный муж угрожает и кидается ножами. Она с детьми спряталась от тирана в комнате и заперла дверь.

    Вскоре на месте уже был отряд патрульных из трех человек — двух молодых людей и девушки. Разъяренный глава семейства вышел к ним навстречу с ножом. Полиция хором начала требовать положить холодное оружие, но нужной реакции не последовало. Сотрудники попытались применить электрошокер, но, так как мужчина постоянно кидался на них и размахивал ножом, сделать это не получилось.

    Тогда 23-летний старший сержант сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. На буянившего это не возымело эффекта, вторая пуля попала ему в грудь. Девушка-сержант по рации сообщила коллегам, что на место нужно вызвать скорую помощь. Медики приехали, но помочь уже ничем не могли — мужчина умер у них на руках. Сейчас полиция проводит служебную проверку.

    Погибший житель Солнечного неоднократно был судим за наркотики, кражи, побои, умышленное повреждение имущества.

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