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    В Москве с собой покончил генерал-майор ФСБ в отставке

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    Отставной генерал-майор ФСБ Евгений Лобачев покончил с собой в доме в центре Москвы. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным агентства, на лестничной площадке одного из домов на Качалинской улице в Москве нашли тело 76-летнего Лобачева. По словам источника, пожилой человек страдал тяжелым заболеванием. Предсмертной записки он не оставил.

    «Причиной гибели стал суицид», — рассказал источник.

    В середине июня в Москве генерал СВР в отставке покончил с собой. 90-летний мужчина оставил предсмертную записку.

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