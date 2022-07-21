В Москве с собой покончил генерал-майор ФСБ в отставке

Отставной генерал-майор ФСБ Евгений Лобачев покончил с собой в доме в центре Москвы. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, на лестничной площадке одного из домов на Качалинской улице в Москве нашли тело 76-летнего Лобачева. По словам источника, пожилой человек страдал тяжелым заболеванием. Предсмертной записки он не оставил.



«Причиной гибели стал суицид», — рассказал источник.

