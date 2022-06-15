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    ТАСС: Генерал СВР в отставке покончил с собой в Москве

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    4 комментария

    В Москве нашли мертвым генерал-майора в отставке Службы внешней разведки Льва Соцкова. Его тело обнаружили в квартире на улице Новаторов, пишет 15 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Мужчина оставил предсмертную записку, по предварительным данным, он покончил с собой. Мотивы такого шага не раскрываются.

    «Тело 90-летнего Льва Соцкова обнаружено в квартире на улице Новаторов. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — сказал собеседник агентства.

    В СВР информацию о гибели офицера подтвердили. «Уход из жизни Льва Филипповича Соцкова в пресс-бюро СВР мы воспринимаем как личную трагедию. К сожалению, ушел из жизни достойнейший офицер, генерал-майор, достойнейший ветеран Службы внешней разведки», — цитирует ТАСС слова руководителя пресс-бюро ведомства Сергея Иванова.

    Лев Соцков родился в Ленинграде 30 марта 1932 года. Окончил факультет международных отношений МГИМО. Более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки. После отставки занимался изучением архивных документов по истории разведки, написал несколько книг, в том числе «Код операции — «Тарантелла»», сборники архивных документов «Прибалтика и геополитика», «Агрессия» и «Секреты польской политики», посвященные событиям накануне и во время Второй мировой войны.

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    Комментарии (4)

    radon
    Мне жалко! В таком возрасте за жизнь цепляются.Покончить с собой-должна быть очень веская причина😪
    274655793
    Спасибо деду за Победу.
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