ТАСС: Генерал СВР в отставке покончил с собой в Москве

В Москве нашли мертвым генерал-майора в отставке Службы внешней разведки Льва Соцкова. Его тело обнаружили в квартире на улице Новаторов, пишет 15 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Мужчина оставил предсмертную записку, по предварительным данным, он покончил с собой. Мотивы такого шага не раскрываются.

