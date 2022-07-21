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    Президент Италии Маттарелла принял отставку премьера Драги

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    Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом 21 июля сообщает канцелярия главы государства.

    Решению Драги покинуть пост предшествовало сложное для его правительства голосование в сенате.

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