Пожар на Ленинском проспекте в Москве потушили. Из жилого дома эвакуировали около 400 человек

В Москве пожар в жилом 8-этажном доме на Ленинском проспекте потушили в 3:18 — спустя четыре часа после сообщения о возгорании. Об этом 21 июля сообщает столичное МЧС.



В ликвидации пожара участвовали 142 человека, спецтехника и вертолет, который девять раз сбрасывал воду на горящую крышу дома.



Пожар на Ленинском проспекте в Москве: что произошло?

Крыша дома 40 на Ленинском проспекте загорелась в ночь на 21 июля. Огнем были охвачены более 1000 квадратных метров. Из горящей многоэтажки пришлось эвакуировать около 400 жильцов, одного спасли из лифта.