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    Пожар на Ленинском проспекте в Москве потушили. Из жилого дома эвакуировали около 400 человек

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    В Москве пожар в жилом 8-этажном доме на Ленинском проспекте потушили в 3:18 — спустя четыре часа после сообщения о возгорании. Об этом 21 июля сообщает столичное МЧС.

    В ликвидации пожара участвовали 142 человека, спецтехника и вертолет, который девять раз сбрасывал воду на горящую крышу дома.

    Пожар на Ленинском проспекте в Москве: что произошло?

    Крыша дома 40 на Ленинском проспекте загорелась в ночь на 21 июля. Огнем были охвачены более 1000 квадратных метров. Из горящей многоэтажки пришлось эвакуировать около 400 жильцов, одного спасли из лифта.

    Пострадавший дом — 1959 года постройки, менять крышу там планировали к 2030 году, уточняет MSK1.RU. По данным портала, вертолет брал воду в Москве-реке.

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