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    В Москве больше 140 человек тушат горящую крышу дома на Ленинском

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    В Москве больше 140 человек тушат горящий дом 40 на Ленинском проспекте в ночь на 21 июля. У здания полыхала крыша, огнем были охвачены более 1000 квадратных метров. Пламя заливают в том числе и с вертолета. К часу ночи возгорание удалось локализовать.

    Сообщение о пожаре поступило 20 июля в 23:07, проинформировали в столичном ГУ МЧС России. Из горящей восьмиэтажки эвакуировали около 400 жильцов, одного спасли из лифта. На месте работают 142 человека и 44 единицы техники, задействован пожарный вертолет. Сведения о пострадавших пока не поступали.

    Пострадавший дом — 1959 года постройки, менять крышу там планировали к 2030 году, уточняет MSK1.RU. По данным портала, вертолет прилетал уже пять раз. Воду он берет в Москве-реке.

    Установление обстоятельств пожара контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура, добавили в столичном надзорном ведомстве.

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