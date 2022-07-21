В Москве больше 140 человек тушат горящую крышу дома на Ленинском

В Москве больше 140 человек тушат горящий дом 40 на Ленинском проспекте в ночь на 21 июля. У здания полыхала крыша, огнем были охвачены более 1000 квадратных метров. Пламя заливают в том числе и с вертолета. К часу ночи возгорание удалось локализовать.



Сообщение о пожаре поступило 20 июля в 23:07, проинформировали в столичном ГУ МЧС России. Из горящей восьмиэтажки эвакуировали около 400 жильцов, одного спасли из лифта. На месте работают 142 человека и 44 единицы техники, задействован пожарный вертолет. Сведения о пострадавших пока не поступали.