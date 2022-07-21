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    В Волгограде спасают людей, застрявших на колесе обозрения. Пленниками «воздушной тюрьмы» стали больше 20 человек

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    В Волгограде спасатели эвакуируют людей, застрявших на колесе обозрения. Невольными пленниками неисправного аттракциона высотой 50 метров стали более 20 человек, которые почти два часа испытывали свою нервную систему на прочность, пока работники ЦПКО пытались запустить неисправное колесо. В итоге аттракцион решили крутить вручную.

    Сообщение о том, что колесо остановилось, поступило около 22:10, сообщили в городском управлении МЧС. По данным спасателей, причиной стал неисправный электропривод. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, служба спасения Волгограда, скорая и полиция.

    Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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    Как рассказали порталу V1.RU спасенные люди, особенной паники у них не было, кроме того, застрявших постоянно через громкоговорители успокаивали спасатели. Некоторые дети испугались и начали плакать, но многие юные «экстремалы» отнеслись к незапланированному приключению с восторгом.

    Руководство ЦПКО официально заявило порталу, что будет проводить проверку по факту случившегося. Однако в кулуарах активно обсуждается версия, что колесо встало из-за отключения подстанции, питающей аттракцион. По резервной схеме аттракцион запустили вновь, но оно начало крутиться очень быстро, и его вновь остановили. Из-за этого вышли из строя механизмы колеса. В итоге спасатели прикрепили к нему тросы и начали приводить в движение вручную до уровня, на который дотягивается автолестница, чтобы спустить людей.

    По состоянию на 00:30 в кабинках остаются еще 10 человек. Пострадавших нет.

    Аттракцион был открыт в сентябре 2018 года.

    Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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