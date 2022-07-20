Губернатор Гладков: В Нехотеевке при обстреле загорелось пшеничное поле

В Белгородской области в результате очередного обстрела с украинской стороны загорелось пшеничное поле. Об этом 20 июля рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Глава сельского поселения вместе с сотрудниками ДНД провела подомовой обход Нехотеевки. Есть разрушения у 10 частных домовладений. От взрывов загорелось пшеничное поле. Выгорело порядка 20 га хлеба. Благодаря слаженным действиям МЧС и ДПД пожар потушен», — написал он в своем телеграм-канале.
Сегодня при обстреле Нехотеевки погиб местный житель 1958 года рождения. Под огнем также оказалось село Журавлевка.