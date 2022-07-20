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    Президент Узбекистана досрочно отменил режим ЧП в Каракалпакстане, где шли протесты

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    Режим чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана прекратит действовать с 05:00 часов 21 июля. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

    По его словам, решение принято с учетом того, что в регионе «восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод».

    Каракалпакстан — автономия в составе Узбекистана. Регион был охвачен протестами в начале июля, когда власти страны представили проект новой конституции. В нём предлагалось лишить регион суверенитета и права выйти из страны в результате референдума. После массовых выступлений президент страны предложил сохранить в конституции пункт о суверенитете автономии. С 3 июля по 2 августа там был введен режим ЧП. При этом Мирзиёев заявлял о том, что массовые беспорядки в столице региона Нукусе готовились годами «иностранными силами».

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