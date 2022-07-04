В ходе протестов в Каракалпакстане погибли 18 человек

Во время беспорядков в Нукусе (столица Каракалпакстана, Узбекистан) 1–2 июля погибли 18 человек: четверо сотрудников правоохранительных органов и 14 гражданских лиц. Об этом 4 июля сообщил журналистам командующий нацгвардией Узбекистана Рустам Джураев. Он выполняет обязанности коменданта Каракалпакстана.
«Непосредственно на месте, где происходили беспорядки, погибли 14 граждан, из которых 13 находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Здесь же были убиты четверо сотрудников правоохранительных органов, выполнявших свой служебный долг», — цитирует Джураева «Интерфакс».
После беспорядков задержаны 516 человек. Пострадавших, по официальным данным, — 243, 94 из них госпитализированы. В местном минздраве ранее сообщили о тысячах пострадавших.
Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй.
Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля, когда власти страны представили проект новой конституции. В нём предлагается лишить регион суверенитета и права выйти из страны в результате референдума. 3 июля в автономии ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час, туда прибыл президент.