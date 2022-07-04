В ходе протестов в Каракалпакстане погибли 18 человек

Во время беспорядков в Нукусе (столица Каракалпакстана, Узбекистан) 1–2 июля погибли 18 человек: четверо сотрудников правоохранительных органов и 14 гражданских лиц. Об этом 4 июля сообщил журналистам командующий нацгвардией Узбекистана Рустам Джураев. Он выполняет обязанности коменданта Каракалпакстана.



«Непосредственно на месте, где происходили беспорядки, погибли 14 граждан, из которых 13 находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Здесь же были убиты четверо сотрудников правоохранительных органов, выполнявших свой служебный долг», — цитирует Джураева «Интерфакс».

