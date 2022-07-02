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    На фоне протестов в Каракалпакстане ввели режим ЧП

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    Власти Узбекистана ввели в автономии Каракалпакстан режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа. В Каракалпакстана продолжаются протесты против поправок в конституцию Узбекистана, туда прибыл президента страны Шавкат Мирзиёев.

    По данным РИА Новости, на время режима ЧП в регионе будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00.

    Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля, когда власти представили проект новой конституции, в котором регион хотят лишить суверенитета и права выйти из состава Узбекистана в результате референдума. Администрация Каракалпакстана назвала протесты «попыткой захвата органов государственного управления». Мирзиёев на встрече с депутатами местного парламента 2 июля предложил вычеркнуть из поправок положение об отмене суверенитета.

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