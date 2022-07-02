На фоне протестов в Каракалпакстане ввели режим ЧП

Власти Узбекистана ввели в автономии Каракалпакстан режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа. В Каракалпакстана продолжаются протесты против поправок в конституцию Узбекистана, туда прибыл президента страны Шавкат Мирзиёев.



По данным РИА Новости, на время режима ЧП в регионе будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00.

Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля, когда власти представили проект новой конституции, в котором регион хотят лишить суверенитета и права выйти из состава Узбекистана в результате референдума. Администрация Каракалпакстана назвала протесты «попыткой захвата органов государственного управления». Мирзиёев на встрече с депутатами местного парламента 2 июля предложил вычеркнуть из поправок положение об отмене суверенитета.

