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    Мосты в Петербурге этой ночью будут разведены дольше обычного из-за репетиции Дня ВМФ

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    График разводки мостов в Петербурге изменится из-за подготовки к Главному военно-морскому параду. Движение автомобилей будет ограничено.

    Разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов продлится до 6 утра в ночь на четверг, 21 июля. Об этом 20 июля предупреждает городской медиацентр.

    «Литейный мост будет разведен с 01:40 до 06:00, Троицкий мост — с 01:20 до 06:00, Дворцовый мост будет разведен два раза — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, Благовещенский мост также разведут дважды — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00», — сообщает информационная площадка.

    Проезд транспорта по указанным переправам будет прекращён на время разводки. Водителей попросили учесть, что закрытие движения по мостам после их наведения может быть продлено до 15 минут.

    Кроме того, с полуночи 21 июля в силу вступят первые перекрытия, связанные с трансляцией предстоящего парада. Эти ограничения продлятся до 5 августа.

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