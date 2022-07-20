Мосты в Петербурге этой ночью будут разведены дольше обычного из-за репетиции Дня ВМФ

График разводки мостов в Петербурге изменится из-за подготовки к Главному военно-морскому параду. Движение автомобилей будет ограничено.



Разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов продлится до 6 утра в ночь на четверг, 21 июля. Об этом 20 июля предупреждает городской медиацентр.



«Литейный мост будет разведен с 01:40 до 06:00, Троицкий мост — с 01:20 до 06:00, Дворцовый мост будет разведен два раза — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00, Благовещенский мост также разведут дважды — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 06:00», — сообщает информационная площадка.

