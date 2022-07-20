    Пробки

    6/10

    usd55.44eur56.45
    Мисс SUP - 2022Почему 90-е в модеРепетиция парада ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Совсем с ума посходили». Путину показали мем про него

    3244
    4 комментария

    Президент России Владимир Путин назвал бредом призывы к европейцам экономить воду, чтобы «рассердить» его. Глава государства рассказал, что ему недавно показали такую картинку из Интернета.

    «Человек изображен, и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». И показано — здесь, здесь, здесь и здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электричество». Ну бред какой-то просто», — сказал он на форуме «Сильные идеи нового времени» (цитата по РИА Новости).

    Путин отметил, что энергетические проблемы Европы связаны с ошибками руководства стран ЕС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцы вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания. Российского лидера он обвинял и в рекордной инфляции. Путин уже шутил на тему того, что его во всем обвиняют. В мае он пообещал «серьезно поговорить» с собой из-за этого.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close
    close