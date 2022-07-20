«Совсем с ума посходили». Путину показали мем про него

Президент России Владимир Путин назвал бредом призывы к европейцам экономить воду, чтобы «рассердить» его. Глава государства рассказал, что ему недавно показали такую картинку из Интернета.
«Человек изображен, и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места». И показано — здесь, здесь, здесь и здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электричество». Ну бред какой-то просто», — сказал он на форуме «Сильные идеи нового времени» (цитата по РИА Новости).
Путин отметил, что энергетические проблемы Европы связаны с ошибками руководства стран ЕС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцы вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты питания. Российского лидера он обвинял и в рекордной инфляции. Путин уже шутил на тему того, что его во всем обвиняют. В мае он пообещал «серьезно поговорить» с собой из-за этого.