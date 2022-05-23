Путин пообещал «серьезно поговорить» с Путиным, который «во всем виноват»

«Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика выдерживает санкционный удар, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», – сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин в Сочи 23 мая встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе беседы политики обсудили влияние западных санкций на экономику.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что санкции ударили не только по РФ и Белоруссии, но и по самому Западу.



«Что происходит там [на Западе], они явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин», – сказал он.

