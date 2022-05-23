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    Путин пообещал «серьезно поговорить» с Путиным, который «во всем виноват»

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    14 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в Сочи 23 мая встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе беседы политики обсудили влияние западных санкций на экономику.

    «Несмотря на все сложности, хотел бы отметить, что российская экономика выдерживает санкционный удар, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели», – сказал Путин.

    Лукашенко, в свою очередь, отметил, что санкции ударили не только по РФ и Белоруссии, но и по самому Западу.

    «Что происходит там [на Западе], они явно недооценили. Они жили, читая свои средства массовой информации, ну и получили и инфляцию, и прочее. Правда, Путин виноват. Там во всем виноват Путин», – сказал он.

    «Мы с ним серьезно поговорим», – в шутку ответил Путин, после чего оба посмеялись.

    видео: телеканал Россия-24 / Telegram-канал Пул №3

    Президент США Джо Байден ранее неоднократно объяснял рост цен в США «действиями Путина».

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    Комментарии (13)

    07A
    США тащит за собой в экономическую трясину Европку. Безумный Байда смешит весь мир.
    260657101
    Странно, а почему Путин переживает за их инфляцию, которая в несколько раз ниже инфляции в России? Почему Путин не переживает за российскую инфляцию? Президент какой страны Путин?
    265055770
    А я тут ни при чем, а я тут ни при чем, совсем я ни при чем, а я тут ни при чем (с)
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