Суд в Петербурге приговорил к колонии пенсионерку. «За заботу о внуках»

К восьми годам лишения свободы военный суд в Петербурге приговорил пенсионерку Марину Комар. Женщина много лет материально поддерживала дочь и пятерых внуков, которые оказались на территории запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.



Как передает корреспондент «Фонтанки», решение по делу о финансировании терроризма принял военный суд 20 июля. Марину приговорили за переводы дочери, которая в 2014 году уехала с мужем и детьми в Сирию, осталась вдовой и четвертый год живет в лагере для военнопленных «Аль-Холь». Женщина утверждает, что ее дочь в Сирии занималась только воспитанием пятерых детей, двое из которых родились уже на контролируемой боевиками территории. Следствие, а за ним и суд пришли к выводу, что деньги предназначались на террористическую деятельность.

