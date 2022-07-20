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    Суд в Петербурге приговорил к колонии пенсионерку. «За заботу о внуках»

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    3 комментария

    К восьми годам лишения свободы военный суд в Петербурге приговорил пенсионерку Марину Комар. Женщина много лет материально поддерживала дочь и пятерых внуков, которые оказались на территории запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», решение по делу о финансировании терроризма принял военный суд 20 июля. Марину приговорили за переводы дочери, которая в 2014 году уехала с мужем и детьми в Сирию, осталась вдовой и четвертый год живет в лагере для военнопленных «Аль-Холь». Женщина утверждает, что ее дочь в Сирии занималась только воспитанием пятерых детей, двое из которых родились уже на контролируемой боевиками территории. Следствие, а за ним и суд пришли к выводу, что деньги предназначались на террористическую деятельность.

    О том, как живет пленница «Аль-Холя» и подробности судебного процесса читайте в нашем материале.

    *ИГИЛ была признана террористической организацией Верховным судом России 29 декабря 2014 года. Ее деятельность на территории России запрещена.

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    Комментарии 3

    VKuser25639321720 Июл 2022 в 18:00
    Не понимаю что вообще русская девушка делала в Сирии с мужем арабом и не одним, мать переводит ей деньги; не понятно для кого и садиться в тюрьму мне не видно ни каких противоречий все в соответствии с здравым смыслом и законом
    +1-0
    25267490120 Июл 2022 в 17:52
    А российские нацисты чувсвуют себя вольготно.Болеетого, в 2016 именно в Питере с разрешения властей состоялся съезд неофашистских партий Европы, а их боевики тренировались в лагерях под Питером.
    +1-0
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