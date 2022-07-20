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    «Газпром» за сутки до возобновления подачи газа в Европу заявил, что так и не получил документов на турбину для «Северного потока»

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    ПАО «Газпром» заявило, что спустя неделю после запроса так и не получило документацию на турбину, необходимую для работы газопровода «Северный поток». Канада, где проходил ее плановый ремонт, уже направила оборудование в Германию. В Европе с замиранием сердца ждут, возобновит ли Россия 21 июля поставки газа после планового ремонта.

    В госкомпании подчеркивают, что даже после многочисленных запросов к 20 июля от Siemens так и не пришли официальные документы, необходимые для установки газотурбинного двигателя для компрессорной станции «Портовая». От этого оборудования, направленного на ремонт в Канаду, прямо зависит работа газопровода «Северный поток», подчеркнули в «Газпроме».

    После многочисленных просьб немецких властей Канада 9 июля решила вернуть отремонтированную турбину Siemens. В ЕК заявили, что возврат турбины для «Северного потока» не нарушит санкции, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа.

    «Газпром» ранее заявил об остановке одного из компрессоров «Северного потока» из-за несвоевременного ремонта агрегатов Siemens. Это привело к сокращению прокачки газа через «Северный поток» на 40%. В немецкой компании объяснили задержку санкциями против России, затрудняющими доставку турбины из Канады в Россию. Но потом Германии и Канаде удалось достигнуть договоренности в виде исключения.

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