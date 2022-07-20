«Газпром» за сутки до возобновления подачи газа в Европу заявил, что так и не получил документов на турбину для «Северного потока»

ПАО «Газпром» заявило, что спустя неделю после запроса так и не получило документацию на турбину, необходимую для работы газопровода «Северный поток». Канада, где проходил ее плановый ремонт, уже направила оборудование в Германию. В Европе с замиранием сердца ждут, возобновит ли Россия 21 июля поставки газа после планового ремонта.



В госкомпании подчеркивают, что даже после многочисленных запросов к 20 июля от Siemens так и не пришли официальные документы, необходимые для установки газотурбинного двигателя для компрессорной станции «Портовая». От этого оборудования, направленного на ремонт в Канаду, прямо зависит работа газопровода «Северный поток», подчеркнули в «Газпроме».