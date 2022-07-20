Лавров назвал новые географические задачи спецоперации на Украине

Географические рамки задач спецоперации ВС РФ на Украине изменились — теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики. Об этом 20 июля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости.



«Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года <…> Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий», — сказал Лавров.

