Лавров назвал новые географические задачи спецоперации на Украине

Географические рамки задач спецоперации ВС РФ на Украине изменились — теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики. Об этом 20 июля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
«Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года <…> Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий», — сказал Лавров.
Также глава российского МИДа уточнил, что Россия не может допустить, чтобы на территории Украины, «которую будет контролировать Зеленский или кто его заменит», находилось оружие, представляющее прямую угрозу РФ и республикам.
Поставка Западом дальнобойного оружия Украине будет отодвигать от нынешней линии географические задачи спецоперации еще дальше, добавил Лавров.
Накануне стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы жилых кварталов Украины и Донбасса.