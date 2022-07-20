Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы жилых кварталов Украины и Донбасса

Затем Шойгу дал указания по жесткому пресечению обстрелов силами ВСУ жилых кварталов населенных пунктов Украины и Донбасса, а также уничтожения украинских беспилотников над приграничными районами России.

Глава военного ведомства выслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого о сложившейся обстановке и выполнении боевых задач.

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ «Запад», участвующую в спецоперации на Украине. Об этом 20 июля сообщило Минобороны России.

«Генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу дал указание командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение высокоточным оружием украинских ракетных и артиллерийских средств, которые обстреливают Донбасс.