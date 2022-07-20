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    Боевые действия на Украине

    Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы жилых кварталов Украины и Донбасса

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    6 комментариев

    Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ «Запад», участвующую в спецоперации на Украине. Об этом 20 июля сообщило Минобороны России.

    Глава военного ведомства выслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого о сложившейся обстановке и выполнении боевых задач.

    Затем Шойгу дал указания по жесткому пресечению обстрелов силами ВСУ жилых кварталов населенных пунктов Украины и Донбасса, а также уничтожения украинских беспилотников над приграничными районами России.

    «Генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», — говорится в сообщении Минобороны.

    Ранее стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу дал указание командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение высокоточным оружием украинских ракетных и артиллерийских средств, которые обстреливают Донбасс.

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    Комментарии 6

    Басик20 Июл 2022 в 10:20
    — Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы жилых кварталов
    А раньше можно было?? А рабочие кварталы и сейчас можно?
    +0-0
    VKuser393156320 Июл 2022 в 10:17
    > поручил жестко пресекать обстрелы
    А что они делали до этого 8 лет и 5 месяцев?
    +0-0
    27563886520 Июл 2022 в 10:09
    Гражданин министр, ответьте пожалуйста: а почему это распоряжение появилось только сейчас, на сто какой-то там день спецоперации? Как мне кажется, такие распоряжения должны были быть розданы ещё до начала спецоперации. А спустя почти четыре месяца - это похоже на надувание щёк для СМИ, а не нормальное руководство.
    +0-0
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