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    Боевые действия на Украине

    Шойгу дал указание уничтожать артиллерию Украины, из которой обстреливают Донбасс

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    Министр обороны Сергей Шойгу дал указание командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение высокоточным оружием украинских ракетных и артиллерийских средств, которые обстреливают Донбасс. Об этом 18 июля сообщает Минобороны РФ.

    Указание дано на поражение средств противника, которыми обстреливают жилые кварталы населенных пунктов Донбасса, а также осуществляются поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми.

    Уточняется, что Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции на Украине.

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