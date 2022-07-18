Шойгу дал указание уничтожать артиллерию Украины, из которой обстреливают Донбасс

Министр обороны Сергей Шойгу дал указание командующему группировкой «Восток» на приоритетное поражение высокоточным оружием украинских ракетных и артиллерийских средств, которые обстреливают Донбасс. Об этом 18 июля сообщает Минобороны РФ.
Указание дано на поражение средств противника, которыми обстреливают жилые кварталы населенных пунктов Донбасса, а также осуществляются поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми.
Уточняется, что Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи специальной военной операции на Украине.