Погибшая на КАД автомобилистка попала под свою же машину, а потом — еще под две

Авария произошла в 19:10 на 25-м километре внутреннего кольца КАД, между проспектами Энгельса и Культуры. 30-летний петербуржец на своей Mazda 6 врезался в стоящий Opel Corsa, стало известно «Фонтанке» 20 июля. Хозяйка «Опеля», 39-летняя жительница Томской области, остановилась в крайнем правом ряду из-за открывшегося на ходу капота. Женщина включила «аварийку» и успела выйти из машины.

По инерции «Опель» сбил автомобилистку, отбросив ее в средний ряд. Там на нее наехал сначала ВАЗ-2104, затем Nissan Almera. Последний затем врезался и в «Жигули». В результате трижды попавшая под колеса женщина от полученных травм скончалась на месте.



По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Известно, что водитель «Мазды» трижды привлекался к ответственности за превышение скорости, погибшая автомобилистка — 12 раз, водитель «Жигулей» попадался на нарушениях ПДД 2 раза, а водитель «Ниссана» за этот год — ни разу.