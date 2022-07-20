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    Губернатор Курской области Старовойт сообщил об атаке на пограничный пункт пропуска Крупец

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    Приграничные территории Рыльского района Курской области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, атака шла на пограничный пункт пропуска Крупец. Об этом 20 июля сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

    Удар российские военные и пограничники отразили ответным огнем, рассказал Старовойт. Пострадавших нет, повреждены линии электропередач, в результате чего без света остались три населенных пункта. На место направили ремонтников.

    15 июля минометному обстрелу со стороны Украины подверглось приграничное село Дроновка Глушковского района Курской области. В регионе действует высокий уровень террористической опасности.

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