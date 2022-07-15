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    «Больше 25 прилетов». Село Дроновка Курской области попало под минометный обстрел со стороны Украины

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    Приграничное село Дроновка Глушковского района Курской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом 15 июля сообщает губернатора региона Роман Старовойт.

    Фото: Губернатор Курской области Роман Старовойт
    Фото: Губернатор Курской области Роман Старовойт
    Фото: Губернатор Курской области Роман Старовойт
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    Пострадавших нет. В домах разбиты стекла, где-то пострадала кровля. Также повреждены здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина. Кроме того, в селе нет электричества из-за повреждений на линии электропередач.

    «Предварительно насчитали больше 25 прилетов <…> в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения», — написал губернатор на своем Telegram-канале.

    Старовойт уточнил, что власти обязательно помогут жителям села, оценив нанесенный ущерб.

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