«Больше 25 прилетов». Село Дроновка Курской области попало под минометный обстрел со стороны Украины

Приграничное село Дроновка Глушковского района Курской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом 15 июля сообщает губернатора региона Роман Старовойт.
Пострадавших нет. В домах разбиты стекла, где-то пострадала кровля. Также повреждены здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина. Кроме того, в селе нет электричества из-за повреждений на линии электропередач.
«Предварительно насчитали больше 25 прилетов <…> в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения», — написал губернатор на своем Telegram-канале.
Старовойт уточнил, что власти обязательно помогут жителям села, оценив нанесенный ущерб.