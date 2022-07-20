РЖД рассказали, когда на петербургские вокзалы вернутся магазины и кафе

Российские железные дороги намерены провести аукционы по аренде площадей под торговлю на пяти вокзалах Петербурга. Итоги планируют подвести до 1 сентября.
Как сообщили «Фонтанке» 20 июля в пресс-службе Октябрьской железной дороги, «приостановка деятельности отдельных арендаторов 19 июля производилась в целях оформления возврата помещений». «Комфорт пассажиров является приоритетом для компании, в связи с чем предоставление им необходимых сервисов будет обеспечено в полном объёме, — подчеркнули в пресс-службе. — Ряд торговых точек продолжает свою работу. Решение о возобновлении работы остальных будет принято в ближайшее время».
Накануне была опечатана подавляющая часть всех торговых точек и заведений общепита на петербургских вокзалах. Это было связано с тем, что РЖД в одностороннем порядке расторгли договоры аренды со структурами, ранее близкими миллиардеру Дмитрию Михальченко, который недавно было осужден на 20 лет. Именно эти структуры с нулевых годов были безальтернативными арендаторами всех коммерческих площадей на вокзалах, сдавая их в субаренду. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».