На петербургских вокзалах закончилась торговля. Из вагона просят выйти Михальченко

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На вокзалах Петербурга закрывается вся торговля. РЖД вспомнили, что могут обойтись без посредника, с которым когда-то заключали договоры аренды. В нулевых этот немалый рынок с гарантированным оборотом сконцентрировал в своих руках холдинг «Форум» Дмитрия Михальченко. Ну уже и «Форума» нет, и Михальченко надолго в тюрьме. Так что железные дороги решили спрямить пути.



Закрытые — а по сути, опечатанные — павильоны сейчас можно увидеть на каждом петербургском вокзале. На Московском это и аптеки, и продуктовые магазины, где закупались в дорогу, и даже вендинговые автоматы. Все коротко объясняется «техническими причинами».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На Ладожском закрыто процентов 90 всех площадей. «Технические причины» здесь чередуются с «расторжением договора аренды».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На Финляндском закрыты торговые площади на втором этаже и большая часть на первом. Работают Burger King, кофе, ларек подарков и церковная лавка.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не радостнее картина и на Витебском. Матрешки, шоколад, пекарня, газеты — все недоступно с той же формулировкой.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Однако здесь уже становится понятна логика. На дверях — требование РЖД об освобождении недвижимого имущества компании. Если верить ему, 11 июля железнодорожники пришли на вокзал и ахнули — тут обнаружилось чужое движимое имущество, а в помещениях — «коммерческая деятельность без каких-либо правовых оснований».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На самом деле правовые основания пропали буквально три недели назад. Договор аренды с компанией «Торговый комплекс Витебского вокзала» действовал много лет, но 1 июля 2022-го РЖД его в одностороннем порядке расторгли. Из контекста понятна и причина — «дебиторская задолженность», в смысле не платила компания. Соответственно железнодорожники потребовали до 18 июля все освободить с погашением долгов, если нет — «будет прекращен доступ, подача ресурсов и оказание эксплуатационных услуг». Кроме того, РЖД оставляют за собой право на «меры самозащиты в порядке ст. 14 ГК РФ». «Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения», — говорится в ней.



Судя по всему, этот шаблон применяется ко всем компаниям-арендаторам на петербургских вокзалах, благо и корни у них одни. Другое дело, что не до всех дошли. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вечером 19 июля с Балтийского вполне можно было уехать с полной сумкой закусок в электричку.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Торговый комплекс Витебского вокзала» (ТКВВ) — одна из компаний тесного семейства. В него входят ТКЛВ, ТКФВ, ТКБВ, ТКМВ, третья буква каждой аббревиатуры — это первая буква названия каждого из пяти петербургских вокзалов. СПАРК называет общим их владельцем Управляющую компанию «Форум», и название неслучайно кажется знакомым. Не секрет, что еще с нулевых торговлю на вокзалах монополизировал (фактически, а не де-юре) Дмитрий Михальченко, он же был директором УК «Форум». Одни считают, что он облагородил до тех пор неприглядную картину, другие — что выставлял субарендаторам кабальные условия (одно, впрочем, не исключает другого). В 2018 году «Деловой Петербург» подробно разбирал, как выглядит эта «монополия» на 25 тысяч квадратных метров с договорной точки зрения. По информации журналистов, когда договор аренды истекал, стороны экстренно составляли «акт фактического пользования недвижимы имуществом» и этим удовлетворялись.



К тому времени Михальченко уже был под арестом, что, казалось, не помешало продлению отношений с РЖД. Однако вскоре стал понятен тренд: участок под платную парковку у Московского вокзала перешел городу (к тому времени договор аренды с ТКМВ не действовал уже несколько лет), а затем — железной дороге. Затем и охранного монополиста вокзалов — фирму «Магистраль», которую связывали с Михальченко, — тоже отодвинули от контрактов. Теперь наследие миллиардера убирают и с прилавков.



В конце июня 2022 года Михальченко приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о хищении средств на строительстве президентской резиденции. За то время, что шло следствие и суды, его бизнес, включая холдинг «Форум», перешел «Бронке групп». Именно это юрлицо СПАРК видит управляющей компанией самого крупного из «близнецов» — «Торговый комплекс Московского вокзала», хотя, по нашей информации, это уже формальное юридическое прошлое. В остальных четырех — собственно, УК «Форум», которую после Михальченко возглавил Александр Глимаков.

«В настоящий момент идет активная фаза реализации процесса реорганизации торговых площадей на крупнейших российских вокзалах — в Москве (Курский вокзал), Петербурге, других мегаполисах. Поэтому в данный момент между РЖД и «Бронкой Групп» прорабатывается процедура реорганизации имущественных отношений, максимально учитывающая интересы пассажиров, РЖД и субарендаторов. В процессе реорганизации все обязательства со стороны «Бронка Групп» будут выполняться по графику», — рассказали в компании. «Фонтанка» направила запрос в РЖД, к моменту публикации ответа не было.

