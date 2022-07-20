Ради оборонки россиян смогут заставлять работать в выходные: рассказываем, кого это коснется

Действие закона распространяется на компании, работающие по контрактам на гособоронзаказы Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСО и ФСБ увеличить или сократить объем товаров и услуг в рамках заключенных с компаниями контрактов. Помимо этого, Правительство России сможет ввести и специальные меры в сфере экономики. В чем они будут заключаться? И как от этого изменится работа российских компаний? Юристы подробно разобрали новый федеральный закон.

О чем закон? Новый федеральный закон ( № 272-ФЗ ) по факту вносит изменения в уже существующий ФЗ «Об обороне», дополняя его целой статьей и новым пунктом. Юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев объяснил, что новая статья ( 26-я ) расширяет полномочия Правительства РФ по регулированию трудовых отношений.

— Сюда входит, например, определение того, когда и кто (и сколько) должен работать. Причем в законе имеется поправка о том, что изменения действуют для всех юридических лиц вне зависимости от организационно-правовой формы. Правительство вправе определять, в каких отраслях экономики есть необходимость дополнительных трудовых часов, трудовых дней и так далее, — рассказал юрист.

В законе уточняется, что его действие распространяется на те компании, которые работают по госконтрактам с Вооруженными силами РФ, Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСО и ФСБ, а также с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, принимаются дополнения к закупочным законам — 223-ФЗ и 44-ФЗ . Эти дополнения позволяют ускорить процесс госзакупок для оборонзаказа. — Очевидно, что в сложившихся условиях у нас материально-техническое обеспечение вооруженных сил должно происходить бесперебойно, поэтому в законы внесли коррективы, — пояснил Денис Валдеев. — В частности, можно увеличить объем закупки, можно заключать договор с единственным поставщиком — эти действия раньше закупочные законы дозволяли проводить только по строгой определенной процедуре. Сейчас, по сути, в интересах обороны страны, вооруженных сил, перечень таких оснований расширился. Допустим, если заключен договор на ремонт военной техники и в нем прописаны три единицы, а необходимость в ремонте появилась для пяти, шести или десяти единиц, то по этому закону перечень можно расширить. Понятно, что это будет происходить за счет увеличения стоимости контракта, то есть за счет бюджетных ассигнований.

Что изменится для компаний? Очевидно, что при вмешательстве правительства в работу компаний условия для сотрудников изменятся. Как это будет? Юрист Артем Страшнов считает, что сотрудников могут обязать работать сверхурочно — в ночное время, а также в выходные и праздничные дни. Но это коснется только компаний на госконтрактах и тех, которые работают на оборонную промышленность, для остальных же ничего не изменится. — Вполне возможно, в целях мобилизации каких-то отраслей экономики они введут обязательный выход на сверхурочку или в праздничный день. Практически уверен, что при этом доплаты за ночное время (не менее 20%) или за выходной день (в двойном размере) они сохранят и не будут поступать наперекор Трудовому кодексу в этом вопросе, — пояснил юрист.

При этом, по мнению Артема Страшнова, дополнительного финансирования от государства в этом плане компаниям ждать не стоит: — Будет ли это государство финансировать или затраты лягут на плечи работодателей? Я иллюзий не питаю. В коронавирусные времена, когда были выходные, не праздничные дни, люди не ходили на работу. Но работодателей обязали платить зарплату, и никто это не финансировал, никаких компенсаций не выдавал — разве что некоторым отраслям доплачивали в размере МРОТ. Когда правительство введет новые меры?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Правительство России сможет вводить специальные меры в сфере экономики, которые предусмотрены новым законом, когда это будет целесообразно. Отвечая во время пресс-подхода на вопрос, при каких условиях и в какой перспективе такие меры могут быть задействованы, Песков пояснил, что всё это будет определяться кабмином.

— Это же предписывается правительству. Соответственно, по мере того как правительство считает целесообразным, оно обладает правом их применять, — прокомментировал Дмитрий Песков.



С ним согласен и Денис Валдеев, который подтвердил, что конкретные меры, а также порядок их принятия и реализации будет определять само правительство. — Очевидно, что должно выходить постановление, в котором будут прописаны все нюансы, в том числе по увеличению рабочего дня и продолжительности работы в отдельных организациях. Скорее всего, будет решаться вопрос и касательно финансирования. По сути, закон имеет под собой два основания: внесение корректировок, чтобы ускорить процесс госзакупок для гособоронзаказа, и наделение Правительства РФ правом регулировать трудовые отношения в отраслях экономики, — резюмировал юрист. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также уточнил, будут ли новые функции правительства дублировать полномочия главы государства, которые отражены в том числе и в законе о военном положении: — У нас же с вами не военное положение, а у нас специальная военная операция. Это имеет свою специфику.