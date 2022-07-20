Власти Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков россиянами

В Финляндии власть усилила ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков. Об этом заявил российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов, передает 20 июля РИА Новости.
Ограничение, по его словам, произошло под предлогом обеспечения национальной безопасности. Торгпред пояснил, что с 2020 года требуется лицензия от минобороны для приобретения земельных участков лицами, которыми не являются гражданами ЕС, а также для компаний, где
«В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии <…> Теперь же, под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков», — рассказал он.
Торговый представитель в Хельсинки отметил, что многие россияне из Карелии, Ленобласти и Петербурга владеют недвижимостью в Финляндии, где предпочитают отдыхать.