    Пробки

    3/10

    usd55.44eur56.45
    Мисс SUP - 2022Наш путеводитель по РоссииРепетиция парада ВМФОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Власти Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков россиянами

    8013
    21 комментарий

    В Финляндии власть усилила ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков. Об этом заявил российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов, передает 20 июля РИА Новости.

    Ограничение, по его словам, произошло под предлогом обеспечения национальной безопасности. Торгпред пояснил, что с 2020 года требуется лицензия от минобороны для приобретения земельных участков лицами, которыми не являются гражданами ЕС, а также для компаний, где 10 % и более капитала владеют жители или компании из стран, не входящих в Евросоюз. В этом случае требуется лицензия от минобороны, добавил Логинов.

    «В 2022 году в эти нормы было предложено внести ряд изменений и дополнений. Во-первых, минобороны получает право выяснять происхождение средств, на которые покупается участок. Плюс дополнительно получили право устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии <…> Теперь же, под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков», — рассказал он.

    Торговый представитель в Хельсинки отметил, что многие россияне из Карелии, Ленобласти и Петербурга владеют недвижимостью в Финляндии, где предпочитают отдыхать.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 21

    Алик-120 Июл 2022 в 10:29
    При том недвижимость в Финке не продать. Можно отдать за дёшево. Финны сами неплохо наварились на русских, впаривая им по завышенным ценам
    +0-0
    Alex52720 Июл 2022 в 10:05
    Никто на западе ничего не отбирал, а просто заморозили недвижимость. А по поводу приобретения недвижимости в Финляндии, так это зеркальные меры. До этогоу нас был принят закон запрещающий покупку недвижимости в России иностранцами в приграничной области.
    +0-0
    TheBestPiter20 Июл 2022 в 09:35
    Финны с 14-го года сначала счета закрывали односторонне. Потом недвижимость выставляли на торги из за невозможности оплатить вовремя высокую коммуналку (в пандемию). Тем более сейчас вообще цены на электричество и топливо зашкаливают.
    Интересно, чем сейчас частные дома в финке отапливают?
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close
    close