Власти Финляндии ужесточили ограничения на покупку земельных участков россиянами

В Финляндии власть усилила ограничения на покупку, в том числе россиянами, земельных участков. Об этом заявил российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов, передает 20 июля РИА Новости.



Ограничение, по его словам, произошло под предлогом обеспечения национальной безопасности. Торгпред пояснил, что с 2020 года требуется лицензия от минобороны для приобретения земельных участков лицами, которыми не являются гражданами ЕС, а также для компаний, где 10 % и более капитала владеют жители или компании из стран, не входящих в Евросоюз. В этом случае требуется лицензия от минобороны, добавил Логинов.

