Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина

Президент РФ Владимир Путин предстоящей осенью посетит несколько зарубежных стран. Об этом 20 июля рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«На повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но действительно подготовка ведется», — сказал он.



Песков не стал анонсировать конкретные направления поездок.



Накануне российский лидер Владимир Путин совершил визит в Тегеран. После переговоров лидеров России, Ирана и Турции Путин оценил возможность своей встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.