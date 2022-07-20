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    Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина

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    Президент РФ Владимир Путин предстоящей осенью посетит несколько зарубежных стран. Об этом 20 июля рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «На повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но действительно подготовка ведется», — сказал он.

    Песков не стал анонсировать конкретные направления поездок.

    Накануне российский лидер Владимир Путин совершил визит в Тегеран. После переговоров лидеров России, Ирана и Турции Путин оценил возможность своей встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

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