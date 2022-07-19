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    Путин дал оценку двусторонним переговорам в Тегеране

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    Президент РФ Владимир Путин дал свою оценку двусторонним переговорам в Тегеране, назвав их «полезными».

    «В ходе пребывания в Иране у российской делегации и у меня лично также состоялись весьма полезные двусторонние переговоры», — цитирует Путина вечером 19 июля РИА Новости.

    По словам главы государства, на встрече с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи затрагивались стратегические вопросы российско-иранских отношений.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Путин также встретился в Тегеране с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси.

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