Путин дал оценку двусторонним переговорам в Тегеране

Президент РФ Владимир Путин дал свою оценку двусторонним переговорам в Тегеране, назвав их «полезными».



«В ходе пребывания в Иране у российской делегации и у меня лично также состоялись весьма полезные двусторонние переговоры», — цитирует Путина вечером 19 июля РИА Новости.



По словам главы государства, на встрече с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи затрагивались стратегические вопросы российско-иранских отношений.



Ранее «Фонтанка» писала, что Путин также встретился в Тегеране с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси.

