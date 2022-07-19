В Роспотребнадзоре ответили, опасен ли «кентавр»

Пока нет официальных данных о том, что подвид COVID-19 «кентавр» может быть более заразным, чем другие. Об этом 19 июля заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа нет. Официальных данных, основанных на достаточно большом количестве проанализированных пациентов», — сказала она (цитата по РИА Новости).

