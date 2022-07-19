В Роспотребнадзоре ответили, опасен ли «кентавр»

Пока нет официальных данных о том, что подвид COVID-19 «кентавр» может быть более заразным, чем другие. Об этом 19 июля заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа нет. Официальных данных, основанных на достаточно большом количестве проанализированных пациентов», — сказала она (цитата по РИА Новости).
Академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский считает, что пока «драматизировать ситуацию не стоит». По его словам, сейчас нельзя предсказать, будет ли у «кентавра» массовое распространение.
Во вторник Роспотребнадзор сообщил о том, что в Москве у пятерых заболевших коронавирусом выявили подвид штамма «омикрон» под названием «кентавр». Болезнь протекает в легкой форме, госпитализация этим пациентам не требуется. Данную мутацию нашли уже более чем в десяти странах мира, в том числе в США, Канаде, Германии, Великобритании и Индии.
Европейское бюро ВОЗ уже заявило о новой волне коронавируса, вызванной подвидами «омикрон»-штамма. За последние шесть недель число случаев COVID-19 в регионе увеличилось втрое. Организация призывает увеличить объемы вакцинации и вести пропаганду ношения масок.