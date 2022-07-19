ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе из-за «омикрон»-штамма

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой волне коронавируса, вызванной подвидами «омикрон»-штамма. За последние шесть недель число случаев COVID-19 в регионе увеличилось втрое.
«Совершенно ясно, что мы находимся в ситуации, аналогичной той, что была прошлым летом, только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «омикрон», в частности BA.2 и BA.5, причём каждая доминирующая сублиния «омикрона» демонстрирует явные преимущества в передаче вируса по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — говорится в заявлении Клюге от 19 июля.
Он добавил, что на прошлой неделе в регионе было зарегистрировано почти 3 млн новых случаев, что составляет около половины всех новых заражений в мире. Хотя за тот же период количество госпитализаций из-за коронавируса удвоилось, в отделения интенсивной терапии пока попадает относительно небольшое число людей.
«С ростом числа случаев заболевания мы также наблюдаем рост числа госпитализаций, который будет только увеличиваться в осенние и зимние месяцы, когда школы возобновят работу, люди вернутся с отдыха, а социальная жизнь с наступлением более прохладной погоды переместится в помещения», — сказал он.
В связи с этим Европейское региональное бюро ВОЗ предложило осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID-19 и другими респираторными вирусами, которая поможет подготовиться к грядущим волнам инфекции. Она предусматривает увеличение объёмов вакцинации среди населения, «пропаганду ношения масок в помещениях и общественном транспорте» и проветривание в закрытых помещениях.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал власти стран мира вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отметил, что подварианты «омикрон»-штамма «продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей по всему миру».