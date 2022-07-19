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    COVID-19

    ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе из-за «омикрон»-штамма

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    Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о новой волне коронавируса, вызванной подвидами «омикрон»-штамма. За последние шесть недель число случаев COVID-19 в регионе увеличилось втрое.

    «Совершенно ясно, что мы находимся в ситуации, аналогичной той, что была прошлым летом, только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «омикрон», в частности BA.2 и BA.5, причём каждая доминирующая сублиния «омикрона» демонстрирует явные преимущества в передаче вируса по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — говорится в заявлении Клюге от 19 июля.

    Он добавил, что на прошлой неделе в регионе было зарегистрировано почти 3 млн новых случаев, что составляет около половины всех новых заражений в мире. Хотя за тот же период количество госпитализаций из-за коронавируса удвоилось, в отделения интенсивной терапии пока попадает относительно небольшое число людей.

    «С ростом числа случаев заболевания мы также наблюдаем рост числа госпитализаций, который будет только увеличиваться в осенние и зимние месяцы, когда школы возобновят работу, люди вернутся с отдыха, а социальная жизнь с наступлением более прохладной погоды переместится в помещения», — сказал он.

    В связи с этим Европейское региональное бюро ВОЗ предложило осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID-19 и другими респираторными вирусами, которая поможет подготовиться к грядущим волнам инфекции. Она предусматривает увеличение объёмов вакцинации среди населения, «пропаганду ношения масок в помещениях и общественном транспорте» и проветривание в закрытых помещениях.

    Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал власти стран мира вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19. Он отметил, что подварианты «омикрон»-штамма «продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей по всему миру».

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    Комментарии 4

    Заливщик голосовых планок19 Июл 2022 в 16:00
    Нутес. Посмотрим, какие оне недружественные. Подать сюда попову с голиковой и мурашкой!
    +0-0
    М.Венедиктов19 Июл 2022 в 15:59
    Бельгия в составе Евросоюза распоряжением Правительства РФ № 430-р от 05.03.22 названа государством, совершающим в отношении РФ недружественные действия. Х.Клюге гражданин Бельгии и функционер Евросоюза.

    Да и не припомню, чтоб этот чиновник осуждал американские биолаборатории на Украине. Странный источник «достоверной» информации.
    +0-2
    Dazdraperma19 Июл 2022 в 15:43
    Прекрасно, просто прекрасно. Намордники, самоарест, регулярное укалывание. "Все это для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Она ведь ну никак не успела подготовиться к неожиданной массовой эпидемии опаснейшей болезни". Кризис жанра и никакой фантазии. Скучно, девочки (с)
    +2-0
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