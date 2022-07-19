ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе из-за «омикрон»-штамма

«Совершенно ясно, что мы находимся в ситуации, аналогичной той, что была прошлым летом, только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «омикрон», в частности BA.2 и BA.5, причём каждая доминирующая сублиния «омикрона» демонстрирует явные преимущества в передаче вируса по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — говорится в заявлении Клюге от 19 июля.

Он добавил, что на прошлой неделе в регионе было зарегистрировано почти 3 млн новых случаев, что составляет около половины всех новых заражений в мире. Хотя за тот же период количество госпитализаций из-за коронавируса удвоилось, в отделения интенсивной терапии пока попадает относительно небольшое число людей.



«С ростом числа случаев заболевания мы также наблюдаем рост числа госпитализаций, который будет только увеличиваться в осенние и зимние месяцы, когда школы возобновят работу, люди вернутся с отдыха, а социальная жизнь с наступлением более прохладной погоды переместится в помещения», — сказал он.

