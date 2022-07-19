США сократили экспорт в Россию на 88% с конца февраля

С конца февраля экспорт из США в Россию сократился на 88%. Об этом 19 июля заявил замминистра торговли Алан Эстевез на слушаниях в Конгрессе.



«В целом экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года», — сказал он (цитата по РИА Новости). Чиновник уточнил, что речь идет об отчетном периоде с 24 февраля по 1 июля.



По его словам, 37 стран, которые ввели аналогичные американским санкции в отношении РФ, сократили поставки в Россию на 60%, а те, кто остается в стороне от санкций, — на 40%.

