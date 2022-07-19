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    США сократили экспорт в Россию на 88% с конца февраля

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    С конца февраля экспорт из США в Россию сократился на 88%. Об этом 19 июля заявил замминистра торговли Алан Эстевез на слушаниях в Конгрессе.

    «В целом экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года», — сказал он (цитата по РИА Новости). Чиновник уточнил, что речь идет об отчетном периоде с 24 февраля по 1 июля.

    По его словам, 37 стран, которые ввели аналогичные американским санкции в отношении РФ, сократили поставки в Россию на 60%, а те, кто остается в стороне от санкций, — на 40%.

    Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США и союзники намерены «взыскать с Китая высокую цену», если тот начнет поставлять оружие России или будет помогать обходить антироссийские санкции. В Пекине на это ответили, что Китай «придерживался объективности и беспристрастности, стоял на стороне мира» в украинском кризисе. В МИД КНР также выступили против «незаконных односторонних санкций».

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