В Госдепе заявили, что обход антироссийских санкций дорого обойдется Китаю

США и союзники намерены «взыскать с Китая высокую цену», если тот начнет поставлять оружие России или будет помогать обходить антироссийские санкции. Об этом 18 июля заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Поставки оружия или любое содействие со стороны КНР России в систематическом уклонении от беспрецедентных санкций, экспортного контроля и финансовых мер повлечет за собой очень высокую цену, которую взыщут не только США, но США, действующие совместно с десятками стран по всему миру», — заявил он (цитата по «Коммерсанту»).