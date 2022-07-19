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    Не оставляют даже после смерти. У могилы Юрия Шатунова выставили дополнительную охрану

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    Скоропостижная смерть Юрия Шатунова настолько шокировала фанатов, что его могила на Троекуровском кладбище стала местом настоящего паломничества. Люди заваливают могилу артиста белыми розами, игрушками и записками.

    Людей бывает настолько много, что ситуация иногда попросту выходит из-под контроля. В результате администрация кладбища приняла решение поставить дополнительный пост охраны у могилы Юрия Шатунова.

    «Ограничений к посещению места захоронения Юрия Шатунова нет. В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка. Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9.00 до 19.00», – говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте ГБУ «Ритуал».

    Напомним, что Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в больнице. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В России захоронена лишь часть праха артиста. Другую семья увезла в Германию. Близкие собираются развеять часть праха у одного из любимых мест Шатунова.

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