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    Юные беличьи обезьяны уплетают овощи и уносят их к потолку в Ленинградском зоопарке

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    В Ленинградском зоопарке резвятся детеныши саймири, или беличьих обезьян. Они растут и уже едят «взрослую пищу» — довольно крупные куски овощей, как видно в ролике, опубликованном 19 июля пресс-службой зверинца.

    Ленинградский зоопарк

    «Эти непоседливые детёныши активно подрастают, их всё чаще можно увидеть не на спинках мам, а самостоятельно бегающих и прыгающих по вольеру», — пишут представители зоопарка. Это похоже на правду — усидеть на месте малышам явно непросто, и они бегают по стенкам вольера, не отрываясь от обеда.

    Необычно принимает пищу и другой обитатель зоопарка — гиббон. Мы показывали, как он ест прямо в воздухе, держа морковку в задних лапах.

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