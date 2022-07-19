Юные беличьи обезьяны уплетают овощи и уносят их к потолку в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке резвятся детеныши саймири, или беличьих обезьян. Они растут и уже едят «взрослую пищу» — довольно крупные куски овощей, как видно в ролике, опубликованном 19 июля пресс-службой зверинца.
«Эти непоседливые детёныши активно подрастают, их всё чаще можно увидеть не на спинках мам, а самостоятельно бегающих и прыгающих по вольеру», — пишут представители зоопарка. Это похоже на правду — усидеть на месте малышам явно непросто, и они бегают по стенкам вольера, не отрываясь от обеда.
Необычно принимает пищу и другой обитатель зоопарка — гиббон. Мы показывали, как он ест прямо в воздухе, держа морковку в задних лапах.