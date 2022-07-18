Как задние лапы помогают гиббону обедать в воздухе? Мастер-класс из Ленинградского зоопарка

Самка белорукого гиббона Элина из Ленинградского зоопарка успешно соблюдает баланс между тренировками и хорошим питанием. Оба дела можно и совместить — заодно время сэкономишь.



Видео со своей питомицей публикует 18 июля пресс-служба зверинца. Элина ловко цепляется за балку над вольером одной лапой, одну оставляет свободной, а в каждой задней держит по морковке.



«Признавайтесь, сколько бы заплатили за такую суперспособность?» — шутят представители зоопарка.

