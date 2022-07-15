Полюбуйтесь медвежьим курортом в Ленинградском зоопарке. Там подают рыбное мороженое прямо в бассейн

Белая медведица Хаарчаана прекрасно проводит жаркие деньки в Ленинградском зоопарке. У нее есть и прохладительные лакомства, и возможность искупаться.
Ленинградский зоопарк
Видео с питомицей опубликовала 14 июля пресс-служба зверинца. Хаарчаана довольно плавает в бассейне и ест вкусности: «сладкую свеклу, свежайшую рыбку, морковку и водоросли». Если что-нибудь из этого залить водой или бульоном и охладить, получится специальное медвежье мороженое, которое Хаарчаана тоже с радостью поедает.
Не отстают от медведицы и другие обитатели зоопарка: ранее мы показывали, как пернатые спасаются от жары под прохладным душем.