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    Полюбуйтесь медвежьим курортом в Ленинградском зоопарке. Там подают рыбное мороженое прямо в бассейн

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    1 комментарий

    Белая медведица Хаарчаана прекрасно проводит жаркие деньки в Ленинградском зоопарке. У нее есть и прохладительные лакомства, и возможность искупаться.

    Ленинградский зоопарк

    Видео с питомицей опубликовала 14 июля пресс-служба зверинца. Хаарчаана довольно плавает в бассейне и ест вкусности: «сладкую свеклу, свежайшую рыбку, морковку и водоросли». Если что-нибудь из этого залить водой или бульоном и охладить, получится специальное медвежье мороженое, которое Хаарчаана тоже с радостью поедает.

    Не отстают от медведицы и другие обитатели зоопарка: ранее мы показывали, как пернатые спасаются от жары под прохладным душем.

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    Комментарии 1

    Свободу Лёхе!15 Июл 2022 в 01:18
    Интересно, кто счастливее, медведица в неволе или.. медведица на воле? - Глупый ты! - Господи, но ведь они не бомбят друг друга! Кусают, царапают, но.. - не бомбят медвежат..! - Не флуди, первое своё впечатление от видео скажи! - Чтобы.. я так жил, Господи! ) - В тюрьме? - На Луне есть тюрьмы? Она же воспринимает нас, как.. - лунатиков! ) - Важно, что Дети воспринимают Её как нечто.. Пушистое, Доброе, Красивое, Сильное,.. Разумное! ) - Ага, Господи, т.е. на Её Примере мы показываем Детям.., - какими мы должны быть?! ) - Возможно..) - Но, криво пока что как-то получается.. - А что у вас, у людей.. - не криво?! ) - Да не, брось, хуже животных что ли мы? - За всех не спрашивай, утончённые Натуры могут огорчиться..) - Тогда, я про себя вопрос задаю) - Хуже, явно хуже! Энергия.. - разбалансирована - напрочь! Слова.. - перепутаны с.. Делами, Дела - со Словами! Плюс.. - полный Букет Иллюзий! Животные - намного.. Проще! ) - Я усложнил Тебе работу? - Наоборот! Тебе найду Я применение! )
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