В «Зенит» перешел полузащитник Густаво Мантуан

«Зенит» объявил о переходе бразильского атакующего полузащитника Густаво Мантуана. Соглашение об аренде игрока с правом выкупа заключено с клубом «Коринтианс» на один год.
Как сообщили 19 июля в пресс-службе петербургской команды, 21-летний бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под номером «31». В разное время футболки с этим номером носили Сергей Иванов, Ярослав Несвадьба, Александр Рязанцев и Денис Ткачук.
Густаво Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За родной клуб сыграл 39 матчей, забил 5 мячей и сделал одну результативную передачу.
Напомним, что Мантуан вместе с вратарем Иваном Куарежмой стали частью обмена, в результате которого в аренду из «Зенита» в «Коринтианс» перешел Юри Алберто. Ранее Алберто воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА), позволяющей иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца июня будущего года.