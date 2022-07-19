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    В «Зенит» перешел полузащитник Густаво Мантуан

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    «Зенит» объявил о переходе бразильского атакующего полузащитника Густаво Мантуана. Соглашение об аренде игрока с правом выкупа заключено с клубом «Коринтианс» на один год.

    Фото: ФК «Зенит»
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    Как сообщили 19 июля в пресс-службе петербургской команды, 21-летний бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под номером «31». В разное время футболки с этим номером носили Сергей Иванов, Ярослав Несвадьба, Александр Рязанцев и Денис Ткачук.

    Густаво Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За родной клуб сыграл 39 матчей, забил 5 мячей и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, что Мантуан вместе с вратарем Иваном Куарежмой стали частью обмена, в результате которого в аренду из «Зенита» в «Коринтианс» перешел Юри Алберто. Ранее Алберто воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА), позволяющей иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца июня будущего года.

    Фото: ФК «Зенит»

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