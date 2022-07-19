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    Бразильский вратарь Иван Куарежма перешел в «Зенит»

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    Футбольные клубы «Зенит» и «Коринтианс» подписали соглашение об аренде бразильского вратаря Ивана Куарежма на один год с правом выкупа. 25-летний новичок сине-бело-голубых будет выступать за петербуржцев под номером «1».

    В разное время игровую форму с первым номером в «Зените» носили Роман Березовский, Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, Юрий Лодыгин и Станислав Крицюк.

    Напомним, что «Коринтианс» отпустил на правах аренды в «Зенит» вратаря Ивана Куарежму, а также полузащитника Густаво Мантуана в обмен на Юри Алберто. Ранее Алберто воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА), позволяющей иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца июня будущего года. О подписании Густаво Мантуана официально еще не объявили, так как он проходил углубленное медицинское обследование из-за травмы.

    Иван Куарежма да Силва родился 7 февраля 1997 года в Риу-дас-Педрасе, штат Сан-Паулу. В 2019-м получил приглашение в сборную Бразилии до 23 лет. На турнире в Тулоне, где бразильцы стали обладателями трофея, Иван был основным голкипером.

    Позднее он получил вызов в олимпийскую сборную на матчи отборочного этапа ОИ-2020, где бразильцы успешно отобрались на турнир.

    В начале 2022-го вратарь перешел в «Коринтианс» и дебютировал за команду в Кубке Либертадорес, сыграв на ноль. Помимо этого он дважды сыграл в Кубке Бразилии и провел один сухой матч.

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