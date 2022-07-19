Бразильский вратарь Иван Куарежма перешел в «Зенит»

Футбольные клубы «Зенит» и «Коринтианс» подписали соглашение об аренде бразильского вратаря Ивана Куарежма на один год с правом выкупа. 25-летний новичок сине-бело-голубых будет выступать за петербуржцев под номером «1».
В разное время игровую форму с первым номером в «Зените» носили Роман Березовский, Дмитрий Бородин, Камил Чонтофальски, Юрий Лодыгин и Станислав Крицюк.
Напомним, что «Коринтианс» отпустил на правах аренды в «Зенит» вратаря Ивана Куарежму, а также полузащитника Густаво Мантуана в обмен на Юри Алберто. Ранее Алберто воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА), позволяющей иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца июня будущего года. О подписании Густаво Мантуана официально еще не объявили, так как он проходил углубленное медицинское обследование из-за травмы.