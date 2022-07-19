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    Письмо выгнало на улицу Выборгский райсуд. Там слушают дело экс-депутата Коваля

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    Анонимное письмо спровоцировало эвакуацию в Выборгском районном суде Петербурга. Об этом 19 июля сообщила корреспондент «Фонтанки».

    Система оповещения сработала около 14:30. Посетители были вынуждены выйти на улицу.

    Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

    Как стало известно «Фонтанке», причиной стало очередное анонимное письмо, где неизвестные грозились «взорвать» не только суды, но и вагоны метро.

    Сегодня в Выборгском районном суде слушается дело бывшего депутата петербургского ЗакСа Романа Коваля, которого судят за махинации с бюджетной поправкой. 12 июля там заслушали показания экс-парламентария, который заявил, что его вынудили дать признательные показания. Подробнее читайте здесь.

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