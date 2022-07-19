Россияне в 2022 году могут взять в ипотеку более 4,5 трлн рублей — меньше, чем в прошлом, но больше, чем в 2020 году

Российские банки во втором полугодии 2022 года могут выдать по ипотечным программам 2,7 трлн рублей кредитов, что в полтора раза превысит показатели первого полугодия. Таким образом, общий объем выданной ипотеки в 2022 году превысит 4,5 трлн рублей. Такой прогноз дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, рекордно высокие ставки по ипотеке в марте-апреле сократили объем ипотечных сделок, и в результате за январь — июнь 2022 года россияне купили жилья в кредит на 1,8 трлн рублей. Но постепенное улучшение условий кредитования и снижение средних ставок по банковским программам до уровня начала года позволят нарастить выдачу кредитов на вторичном рынке недвижимости, который не попадает под различные госпрограммы. На рынке первичного жилья льготные ставки по ипотеке с господдержкой будут способствовать росту на 35%, прогнозирует Печатников. Дополнительным фактором может стать коррекция цен на недвижимость — по данным ВТБ, в среднем по России они снизились на 2% за последние полтора месяца.
«В этом году рынок ипотеки не сможет показать очередного рекорда продаж из-за сокращения числа сделок весной, — говорит Анатолий Печатников. — По нашим оценкам, выдачи могут составить около 4,5–4,6 трлн рублей». По итогам года результат будет ниже, чем в 2021-м, но примерно на 10% больше, чем в 2020-м. При этом размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%. Росту будет способствовать также и развитие кредитования новых сегментов, в частности ИЖС. «В прошлом году объем ИЖС, введенного в эксплуатацию, впервые превысил многоквартирное строительство. В этом году наблюдается схожая динамика: рынок частных домов растет более чем в два раза быстрее многоквартирных», — подчеркнул Анатолий Печатников, отметив, что спрос на кредиты на готовые жилые дома в ВТБ вырос в полтора раза.