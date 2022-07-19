Россияне в 2022 году могут взять в ипотеку более 4,5 трлн рублей — меньше, чем в прошлом, но больше, чем в 2020 году

Российские банки во втором полугодии 2022 года могут выдать по ипотечным программам 2,7 трлн рублей кредитов, что в полтора раза превысит показатели первого полугодия. Таким образом, общий объем выданной ипотеки в 2022 году превысит 4,5 трлн рублей. Такой прогноз дал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, рекордно высокие ставки по ипотеке в марте-апреле сократили объем ипотечных сделок, и в результате за январь — июнь 2022 года россияне купили жилья в кредит на 1,8 трлн рублей. Но постепенное улучшение условий кредитования и снижение средних ставок по банковским программам до уровня начала года позволят нарастить выдачу кредитов на вторичном рынке недвижимости, который не попадает под различные госпрограммы. На рынке первичного жилья льготные ставки по ипотеке с господдержкой будут способствовать росту на 35%, прогнозирует Печатников. Дополнительным фактором может стать коррекция цен на недвижимость — по данным ВТБ, в среднем по России они снизились на 2% за последние полтора месяца.