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    Защитник СКА Рукавишников о вратаре Федотове: Надо задать вопросы его адвокату

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    5 комментариев

    Хоккейный клуб СКА 19 июля вышел из отпуска. После медосмотра защитник Роман Рукавишников ответил на вопросы журналистов, в том числе прокомментировал ситуацию с вратарем Иваном Федотовым, которого отправили в армию.

    «О ситуации с Федотовым сложно что-то говорить, в прессе кто-то одно пишет, кто-то другое. Думаю, что этот вопрос надо задать адвокату, потому что никакой конкретики нет, судя по тому, что пишут в разных изданиях. Что касается лично меня, то я не годен в армию по состоянию здоровья», — передает слова Рукавишникова корреспондент «Фонтанки».

    Также Рукавишников заявил, что рад вернуться в Петербург, где он играл с 2014 по 2019 год.

    «Сезон в этом году закончили рано. Съездили на две недели в отпуск, и уже месяц готовлюсь к новому сезону, тренируюсь. Счастлив, что вернулся в Петербург, потому что мы здесь с семьей уже давно обосновались, у нас здесь дом. Все рады вернуться в родную обстановку», — сказал хоккеист.

    В числе фаворитов нового сезона Роман назвал СКА и казанский «Ак Барс».

    «Кто будет фаворитом в новом сезоне? СКА. «Ак Барс» еще собрал серьезную банду. Интересно будет на них посмотреть. Сильный тренер к ним пришел. Думаю, что они вполне могут сыграть в финале», — подчеркнул Роман Рукавишников.

    С 19 по 21 июля хоккеисты СКА пройдут углубленный медицинский осмотр, а также сдадут тесты по общефизической подготовке. 22 июля СКА отправится в Новогорск, на тренировочный сбор, который продлится до 2 августа. С 3 по 9 августа команда будет выступать в традиционном турнире Sochi Hockey Open. С 23 по 28 августа СКА сыграет заключительные предсезонные встречи в Ледовом дворце в рамках домашнего турнира имени Н. Г. Пучкова. Первый официальный матч сезона 2022/23 СКА сыграет 3 сентября в Ледовом дворце против «Салавата Юлаева».

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    Комментарии 5

    alex-iva6619 Июл 2022 в 14:38
    это как с норвежскими лыжниками - все больные!?
    +0-0
    vic_5e4cd1938d1a819 Июл 2022 в 14:36
    Не годность к службе в армии по состоянию здоровья должно автоматически являться непреодолимым препятствием для участия в профессиональных спортивных соревнованиях. Исключение, параолимпийцы, шахматисты и т.п.
    +1-0
    27584146419 Июл 2022 в 14:31
    То есть играть в хоккей у Рукавишникова здоровье есть, а служить в армии нет.
    Поражает инфантилизм спортсменов.
    +1-0
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