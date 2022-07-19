Защитник СКА Рукавишников о вратаре Федотове: Надо задать вопросы его адвокату

Хоккейный клуб СКА 19 июля вышел из отпуска. После медосмотра защитник Роман Рукавишников ответил на вопросы журналистов, в том числе прокомментировал ситуацию с вратарем Иваном Федотовым, которого отправили в армию.
«О ситуации с Федотовым сложно что-то говорить, в прессе кто-то одно пишет, кто-то другое. Думаю, что этот вопрос надо задать адвокату, потому что никакой конкретики нет, судя по тому, что пишут в разных изданиях. Что касается лично меня, то я не годен в армию по состоянию здоровья», — передает слова Рукавишникова корреспондент «Фонтанки».
Также Рукавишников заявил, что рад вернуться в Петербург, где он играл с 2014 по 2019 год.
«Сезон в этом году закончили рано. Съездили на две недели в отпуск, и уже месяц готовлюсь к новому сезону, тренируюсь. Счастлив, что вернулся в Петербург, потому что мы здесь с семьей уже давно обосновались, у нас здесь дом. Все рады вернуться в родную обстановку», — сказал хоккеист.
В числе фаворитов нового сезона Роман назвал СКА и казанский «Ак Барс».
«Кто будет фаворитом в новом сезоне? СКА. «Ак Барс» еще собрал серьезную банду. Интересно будет на них посмотреть. Сильный тренер к ним пришел. Думаю, что они вполне могут сыграть в финале», — подчеркнул Роман Рукавишников.
С 19 по 21 июля хоккеисты СКА пройдут углубленный медицинский осмотр, а также сдадут тесты по общефизической подготовке. 22 июля СКА отправится в Новогорск, на тренировочный сбор, который продлится до 2 августа. С 3 по 9 августа команда будет выступать в традиционном турнире Sochi Hockey Open. С 23 по 28 августа СКА сыграет заключительные предсезонные встречи в Ледовом дворце в рамках домашнего турнира имени