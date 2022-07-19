Защитник СКА Рукавишников о вратаре Федотове: Надо задать вопросы его адвокату

Хоккейный клуб СКА 19 июля вышел из отпуска. После медосмотра защитник Роман Рукавишников ответил на вопросы журналистов, в том числе прокомментировал ситуацию с вратарем Иваном Федотовым, которого отправили в армию.

«О ситуации с Федотовым сложно что-то говорить, в прессе кто-то одно пишет, кто-то другое. Думаю, что этот вопрос надо задать адвокату, потому что никакой конкретики нет, судя по тому, что пишут в разных изданиях. Что касается лично меня, то я не годен в армию по состоянию здоровья», — передает слова Рукавишникова корреспондент «Фонтанки».



Также Рукавишников заявил, что рад вернуться в Петербург, где он играл с 2014 по 2019 год.

«Сезон в этом году закончили рано. Съездили на две недели в отпуск, и уже месяц готовлюсь к новому сезону, тренируюсь. Счастлив, что вернулся в Петербург, потому что мы здесь с семьей уже давно обосновались, у нас здесь дом. Все рады вернуться в родную обстановку», — сказал хоккеист.

В числе фаворитов нового сезона Роман назвал СКА и казанский «Ак Барс».

«Кто будет фаворитом в новом сезоне? СКА. «Ак Барс» еще собрал серьезную банду. Интересно будет на них посмотреть. Сильный тренер к ним пришел. Думаю, что они вполне могут сыграть в финале», — подчеркнул Роман Рукавишников.

