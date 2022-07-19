В Петербурге и области ждут непогоду. Жителей призывают к осторожности

Петербуржцев снова просят опасаться сильных ветров — 20 июля в городе ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Жителей области просят поберечься уже во вторник.

Начиная с 14–17 часов под Петербургом 19 июля пройдут ливни и грозы, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. Сам город непогода сегодня пощадит: будут недолгие дожди, хотя кое-куда гроза тоже может заглянуть.

О сильных ветрах также предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Но есть и хорошие новости: во второй половине недели в городе должно потеплеть до +25... 30 градусов.