    Пробки

    4/10

    usd56.56eur57.15
    Запись на финскую визуМебель вместо IKEAБунт в "Грузовичкоф"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге и области ждут непогоду. Жителей призывают к осторожности

    11714
    1 комментарий

    Петербуржцев снова просят опасаться сильных ветров — 20 июля в городе ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Жителей области просят поберечься уже во вторник.

    Начиная с 14–17 часов под Петербургом 19 июля пройдут ливни и грозы, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. Сам город непогода сегодня пощадит: будут недолгие дожди, хотя кое-куда гроза тоже может заглянуть.

    О сильных ветрах также предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Но есть и хорошие новости: во второй половине недели в городе должно потеплеть до +25... 30 градусов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close