Главный синоптик Петербурга рассказал о сильных ветрах и дождях

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о сильном ветре, который ожидается в среду, 20 июля. Жителям Ленобласти стоит захватить зонтики.



Порывы ветра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут достигать 8–13 метров в секунду, в прибрежных районах Финского залива и Ладоги — 15 метров в секунду и выше. Об этом Колесов рассказал в своём Telegram-канале.

В Ленобласти ожидаются дожди. Сегодня во второй половине дня и в предстоящую ночь начнёт накрапывать по западу области, местами будут ливни с грозами. В среду дождями накроет восточные и центральные районы.