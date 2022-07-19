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    Главный синоптик Петербурга рассказал о сильных ветрах и дождях

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о сильном ветре, который ожидается в среду, 20 июля. Жителям Ленобласти стоит захватить зонтики.

    Порывы ветра в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут достигать 8–13 метров в секунду, в прибрежных районах Финского залива и Ладоги — 15 метров в секунду и выше. Об этом Колесов рассказал в своём Telegram-канале.

    В Ленобласти ожидаются дожди. Сегодня во второй половине дня и в предстоящую ночь начнёт накрапывать по западу области, местами будут ливни с грозами. В среду дождями накроет восточные и центральные районы.

    Во второй половине недели, добавил метеоролог, температура воздуха будет стремиться к +25... 30 градусам.

    Накануне «Фонтанка» писала, что в Петербурге потеплеет во вторник, 19 июля. Ожидается температура воздуха до +22 градусов, однако местами пройдут недолгие дожди.

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