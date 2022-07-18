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    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать потепления

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    В Санкт-Петербурге потеплеет во вторник, 19 июля. Ожидается до +22 градусов. Со второй половины недели над городом установится антициклон — будет сухо и тепло.

    Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Во вторник потеплеет и будет до +22 градусов, однако местами пройдут кратковременные дожди. «Со второй половины недели, как и ожидалось, антициклон установится над Санкт-Петербургом, и будет сухо и тепло», — сообщил синоптик.

    Также он отметил, что прошедшие выходные были «плохими». «Грибы так и не пошли, одни лисички», — добавил Колесов.

    Сегодня, 18 июля, в Петербурге ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода и до +20 градусов.

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