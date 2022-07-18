Главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать потепления

В Санкт-Петербурге потеплеет во вторник, 19 июля. Ожидается до +22 градусов. Со второй половины недели над городом установится антициклон — будет сухо и тепло.

Во вторник потеплеет и будет до +22 градусов, однако местами пройдут кратковременные дожди. «Со второй половины недели, как и ожидалось, антициклон установится над Санкт-Петербургом, и будет сухо и тепло», — сообщил синоптик.

Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Также он отметил, что прошедшие выходные были «плохими». «Грибы так и не пошли, одни лисички», — добавил Колесов.



Сегодня, 18 июля, в Петербурге ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода и до +20 градусов.