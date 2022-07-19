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    Экипажи кораблей в Кронштадте провели репетицию парадного строя перед Днем ВМФ

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    Экипажи 11 боевых кораблей тренировали прохождение в парадном строю в Кронштадтском рейде в преддверии дня ВМФ. Репетицией руководил заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Эдуард Михайлов.

    Жители и гости города-порта могли наблюдать, как фарватер рассекают катер «Димитровград», корабли «Пассат», «Советск», «Уренгой», «Казанец», «Ярослав Мудрый», «Пурга» и «Перекоп», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», а также дизель-электрическая подводная лодка «Магадан». Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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    Напомним, в ночь на вторник, 19 июля, в Петербурге состоялась первая ночная тренировка Главного военно-морского парада. По Неве прошли боевые корабли и катера различных классов.

    «Фонтанка» напоминает, что ради подготовки парада ко Дню ВМФ набережные в центре Петербурга будут перекрывать с 19:00 до 23:00 часов 19 июля и с 19:00 до 23:00 21 июля.

    День ВМФ в этом году будет отмечаться 31 июля. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок. А также первый женский экипаж, который проходит службу на патрульном катере «Раптор».

    Северный флот на параде представят также девять вертолётов и дюжина самолётов. Будут участвовать дальние противолодочные самолёты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолёты Ка-27 и Ми-8.

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