Экипажи кораблей в Кронштадте провели репетицию парадного строя перед Днем ВМФ

Экипажи 11 боевых кораблей тренировали прохождение в парадном строю в Кронштадтском рейде в преддверии дня ВМФ. Репетицией руководил заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Эдуард Михайлов.
Жители и гости города-порта могли наблюдать, как фарватер рассекают катер «Димитровград», корабли «Пассат», «Советск», «Уренгой», «Казанец», «Ярослав Мудрый», «Пурга» и «Перекоп», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», а также дизель-электрическая подводная лодка «Магадан». Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Напомним, в ночь на вторник, 19 июля, в Петербурге состоялась первая ночная тренировка Главного военно-морского парада. По Неве прошли боевые корабли и катера различных классов.