ЕС объявит санкции против актеров Безрукова и Машкова и байкеров из «Ночных волков»

В проект нового санкционного пакета Евросоюза включили 47 физических и 8 юридических лиц, сообщает 19 июля издание EUobserver. В документ внесли актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, мотоклуб «Ночные волки» и его главу Александра Залдостанова.
Под санкции также могут попасть мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По данным СМИ, в документе идет речь и об ужесточении ограничительных мер против Сбербанка. Кроме того, в проект вошли российское молодежное движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».
О согласовании нового пакета санкций ЕС против России стало известно накануне. Как заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот пакет не содержит новых ограничений на поставки энергоносителей из РФ и не затрагивает Газпромбанк. При этом санкции касаются ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит, торговлю золотом и товарами двойного назначения.