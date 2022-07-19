ЕС объявит санкции против актеров Безрукова и Машкова и байкеров из «Ночных волков»

В проект нового санкционного пакета Евросоюза включили 47 физических и 8 юридических лиц, сообщает 19 июля издание EUobserver. В документ внесли актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, мотоклуб «Ночные волки» и его главу Александра Залдостанова.



Под санкции также могут попасть мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По данным СМИ, в документе идет речь и об ужесточении ограничительных мер против Сбербанка. Кроме того, в проект вошли российское молодежное движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».

