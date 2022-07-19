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    ЕС объявит санкции против актеров Безрукова и Машкова и байкеров из «Ночных волков»

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    В проект нового санкционного пакета Евросоюза включили 47 физических и 8 юридических лиц, сообщает 19 июля издание EUobserver. В документ внесли актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, мотоклуб «Ночные волки» и его главу Александра Залдостанова.

    Под санкции также могут попасть мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По данным СМИ, в документе идет речь и об ужесточении ограничительных мер против Сбербанка. Кроме того, в проект вошли российское молодежное движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».

    О согласовании нового пакета санкций ЕС против России стало известно накануне. Как заявлял министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот пакет не содержит новых ограничений на поставки энергоносителей из РФ и не затрагивает Газпромбанк. При этом санкции касаются ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит, торговлю золотом и товарами двойного назначения.

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